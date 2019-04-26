İznik ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, şehir mezarlığı bölgesinde bulunan tarihi Sarı Saltuk türbesinde kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekipler olay yerinde delil ararken, bölgeye çağrılan müze müdürlüğüne bağlı sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan bir ekipte kazı bölgesinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede türbe içerisindeki beton zeminde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

İznik'te, Lefke Kapısı dışında yer alan Sarı Saltuk Türbesi'nin ne zaman yapıldığı ve kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Ancak türbede Sarı Saltuk adlı ünlü "derviş"in yattığına inanılıyor.

Kaynak: TRT Haber