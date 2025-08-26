Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2025 19:12

Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde dinlenen yorgun fok, vatandaşların ilgisini çekti. Fokun dinlenebilmesi için jandarma ekipleri sahilde güvenlik şeridi oluşturdu.

Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
[Fotograf: AA]

Gerence mevkisinde denize giren vatandaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Vatandaş ilgisi nedeniyle Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Muğla Sahil
Sıradaki Haber
Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları Avrupa siyasetinde istifalara neden oldu
18:45
Ömer Çelik: Suriye'nin bütünlüğüne aykırı davrananlar İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır
19:22
Borsa'dan çifte rekor
18:16
Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısı
17:47
Katil İsrail ordusu Batı Şeria'nın El Halil ile Ramallah kentlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi
17:46
Türkiye'den İsrail'e "Suriye" tepkisi
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ