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Türkiye
AA 14.07.2025 12:44

Datça'da ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem uygulandı

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Datça'da ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem uygulandı
[Fotograf: AA]

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı orman arazileri, yangın yolları, koy ve plajlarda çok yönlü denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin yaya, motosikletli ve dron aracılığıyla sahada kontrolleri sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Muğla Valiliğinin 2025/2 sayılı genel emri kapsamında giriş iznine tabi ormanlık alanlarda yapılan kontrollerde, izinsiz bulunan 3 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari işlem uygulandı. Vatandaşlara ormana izinsiz girilmemesi, ateş yakılmaması ve duman görüldüğünde 112'yi aranması gerektiği hatırlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma ekiplerinin, denetimlerini yaz boyunca sürdüreceği vurgulandı.

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