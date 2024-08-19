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Türkiye
AA 19.08.2024 18:56

Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.

Ekipler, tarafından arazide saklanmış halde yakalanan yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.

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