Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelin önünde denizde 2 kişinin olduğu ihbarı alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot görevlendirildi.
Bölgede yapılan çalışmada dalgıç kıyafeti giyinmiş Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen tespit edildi.
Ekiplerce denizden çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için Turgutreis Limanı'na götürüldü.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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