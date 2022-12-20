Erciş’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Süleyman Mezrası'nda yaşayan Nisanur ve sınıf arkadaşları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi sayesinde unutamayacakları bir gün yaşadı.

Babası güvenlik korucusu olan Nisanur'un doğum gününün yaklaştığını ve bugüne kadar hiç kutlamadığını öğrenen görevliler, bu durumu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na anlattı.

Okula müfettiş yerine palyaço geldi

Bunun üzerine hemen hazırlıklara başlandı. Belediye ve Gençlik Merkezi gönüllüleri yapacakları sürprizi için çalışırken, Nisanur ve arkadaşlarına ise okula müfettişlerin geleceğini, bunun için hazırlıklı olmaları söylendi.

Nisanur'un doğum gününde gönüllüler, palyaço kostümüyle ve doğum günü pastasıyla sınıfa girdi. Kendi ismini duyan Nisanur, büyük mutluluk yaşadı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmetbeyoğlu'nun kendisi ve arkadaşları için gönderdiği hediyeleri alan Nisanur, yaşadığı mutluluğu ise gözyaşları içinde anlatmaya çalıştı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu da görüntülü görüşmeyle Nisanur'un doğum gününe katıldı, minik öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.