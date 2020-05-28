Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Yalındüz Mahallesi'ndeki Bendimahi Çayı çevresinde devriye gezen ekipler, 140 çuval içinde kaçak avlanmış 15 ton balık ve 4,5 metre uzunluğunda sac tekne buldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bulunan inci kefalleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecek. Ayrıca, ele geçirilen 500 kilogram canlı inci kefali de ekipler tarafından suya bırakıldı.

İnci kefalleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç ediyor.