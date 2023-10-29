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Türkiye
DHA 29.10.2023 10:40

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 100 metrelik kebap

Adana’da kebapçı Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel 100 metrelik boru kebabı pişirip dağıttı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 100 metrelik kebap

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Adana'da ise kebapçı Yaşar Aydın, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamalarında 100 metrelik boru kebabı hazırlamak istedi. Yaklaşık 1 ayda 100 metrelik mangal ve 100 metrelik şişleri hazırlayan Aydın, 29 Ekim günü 150 kilogram zırh kıyması hazırladı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

20 kebap ustası tarafından 100 metrelik şişe saplanan boru kebabının hazırlanışını vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 20 dakikada pişirilen 100 metrelik boru kebabı daha sonra 500 kişiye dağıtıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

‘Adanalı yaparsa böyle yapar’

Yaptığı boru kebabının 29 Ekim için hazırlandığını belirten Yaşar Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel 100 metre boru kebabı yaptım. Daha önce de 60 metre yapmıştım. Bu bir dünya rekoru. 100 metre tek parçada bir et. Kuşbaşı gibi şişe takılmıyor bu. Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bu kebabı da misafirlerimize ikram ediyorum. 150 kilogram et, 120 kilogram kömür kullandık. Maliyet hiç önemli değil. İnşallah Türkiye’miz daha iyi yerlere gelecek. İnşallah bunu bizim çocuklarımız devam ettirecek. Cumhuriyetimizin ilelebet daim olsun. Torunlarımızın çocukları, torunları 200 metreleri yapsın. Adanalı yaparsa böyle yapar.”

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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