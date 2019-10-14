Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok14 Ekim 2019 Pazartesi 10:03 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:16
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili kararlılık mesajı verdi.
Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 14, 2019
Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok.
Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA