Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili kararlılık mesajı verdi.

Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor.

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 14, 2019

Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA