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Türkiye
İHA 29.05.2023 13:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması Çanakkale'de coşkuyla kutlandı

Çanakkale'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini İskele Meydanı'nda kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması Çanakkale'de coşkuyla kutlandı
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinin sona ermesi ve oy sayım işlemlerinin yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi AK Parti İl Başkanlığında davul zurna eşliğinde kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması Çanakkale'de coşkuyla kutlandı

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Cumhurbaşkanımızın açık ara bir oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini görüyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Bir kez daha Türkiye’mizin yarınlarını aydınlatacak olan, yarınlarına ışık tutacak olan Türkiye Yüzyılı gibi bir perspektifi, Türkiye vizyonu haline getirmiş bunun için yeni bir Türkiye vizyonu inşa etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Cumhurbaşkanlığı makamını taçlandırmasıyla beraber Türkiye yeni bir yarına, yeni bir geleceğe uyanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması Çanakkale'de coşkuyla kutlandı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, “Bugün 28 Mayıs, Cumhuriyet tarihimizde millet iradesine yapılan ilk darbenin, 27 Mayıs darbesinin 73. yılı. Bu vesileyle tek suçu milletle birlikte, milleti için çalışan didinen şehit Başbakan Adnan Menderes’i, Hasan Polatkan’ı, mevkidaşı olmaktan gurur duyduğum Çanakkale Milletvekili Demokrasi Şehidi Fatin Rüştü Zorlu’yu takdir ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. İnanıyorum ki Yüce Türk milleti onları katledenlerin bugünkü uzantılarına karşı da en iyi cevabı sandıkta vermiştir” diye konuştu.

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