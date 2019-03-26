Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
26 Mart 2019 Salı 16:53 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 16:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
20 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütünün önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur hastanede şehit düşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Teymur'un ailesine taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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