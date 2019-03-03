Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de asayiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
Kayseri'de 5 Şubat'ta, Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin silahla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralan polis memuru İlhan Odabaşı, tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.
Kaynak: AA