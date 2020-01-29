Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olçok için dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.
Etiketler: taziye recep tayyip erdoğan erol olçokSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 19:29