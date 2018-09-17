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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan A Milli Erkek Basketbol Takımına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2019 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında son Avrupa şampiyonu Slovenya karşısında deplasmanda elde ettiği kritik galibiyetten dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti."

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, basketbol, milli takım, tebrik
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