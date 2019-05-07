Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi
07 Mayıs 2019 Salı 11:58 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta terörist saldırısında şehit olan askerler ile Ankara'da şehit düşen polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler Ercan Can, Ali Çeker ve Görkem Akkuş ile Ankara'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Mevlüt Metin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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