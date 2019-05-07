Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler Ercan Can, Ali Çeker ve Görkem Akkuş ile Ankara'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Mevlüt Metin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA