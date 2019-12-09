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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti09 Aralık 2019 Pazartesi 23:36 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Kureyşi ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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