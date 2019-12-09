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Bursa Valiliği: İddialar doğru değil, arama çalışmaları devam ediyor09 Aralık 2019 Pazartesi 20:27 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 20:31
Bursa Valiliği, Uludağ'da kaybolan 2 dağcının arama çalışmaları esnasında bir cansız beden bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA ]
Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir cansız beden bulunduğu iddia edildi.
Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cansız bedene rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
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