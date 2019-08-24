Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da kendisini bekleyenler ile bir araya geldi. Hemşehrileri ile bir süre sohbet etti.

Rizeliler, Güneysu Merkez Camisi önünde Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, hemşehrileri ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaynak: TRT Haber