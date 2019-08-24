Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da hemşehrileri ile bir araya geldi
24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:30 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz ziyareti kapsamında memleketi Rize'deydi. Artvin'in Yusufeli ilçesine gitmeden önce, hemşehrileri ile bir araya geldi. Çocuklara oyunca dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da kendisini bekleyenler ile bir araya geldi. Hemşehrileri ile bir süre sohbet etti.
Rizeliler, Güneysu Merkez Camisi önünde Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan, hemşehrileri ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra çocuklara oyuncak dağıttı.
Kaynak: TRT Haber
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