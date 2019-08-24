Çiğdemlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle üç farklı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerinin iki saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Söndürme çalışmalarında 5 arazöz ve 3 su tankı kullanıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangınların ateş yakılması sonucu çıktığını söyledi.

Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, orman yangınları konusunda vatandaşlardan bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA