Çiğdemlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle üç farklı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerinin iki saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Söndürme çalışmalarında 5 arazöz ve 3 su tankı kullanıldı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangınların ateş yakılması sonucu çıktığını söyledi.
Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, orman yangınları konusunda vatandaşlardan bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.
Kaynak: AA