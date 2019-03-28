Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule'de gençlerle buluştu. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Buluşmada gençler sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı. Onlara tavsiyelerde bulundu, birlikte dürüm yedi, ayran içti. Bol bol fotoğraf çektirdi.

Atakule’de gençlerin sorularını cevaplıyoruz. https://t.co/xv9bH1kEeG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Mart 2019

Tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programı, Twitter'da 3 milyon 100 bin, Facebook'ta 770 bin, İnstagram'da ise 530 bin kişi izledi. Sosyal medyadan toplamda 3 milyon 400 bin kişi Erdoğan'ın açıklamalarını takip etti.

Kaynak: TRT Haber