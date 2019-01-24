Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu.

Sığınaklarda arama yapan jandarma, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 el bombası, 7 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 Kalaşnikof şarjörü, her biri 12 kilogramlık 7 mutfak tüpü, 2 adet akü, 100 metre kablo, 40 metre halat, 2 elektrikli fünye, 80 metre içerisinden kablo geçirilmiş hortum ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

Sığınaklar ile bulunan mühimmat ve malzemeler imha edildi.

Kaynak: DHA