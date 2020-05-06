Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Maçka Aile Sağlık Merkezi'nde hemşire olarak çalışan 45 yaşındaki N.E., 15 Nisan'da solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleri ile hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yapılan tetkikler sonucu COVID-19 testi pozitif çıkan N.E.'nin kısa sürede tedavisine başlandı.

Ailesi ve çalışma arkadaşları da pozitif çıktı

Yapılan taramada N.E.'nin mesai arkadaşları, eşi ve 2 kızının da COVID-19 testinin pozitif olması üzerine onların da hastaneye yatışı yapılarak tedavilerine başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen COVID-19 tedavi ilaçları uygunlanan N.E., klinik şikayetlerinin artması, akciğer tomografisindeki bulguların da kötüleşmesi üzerine 27 Nisan'da anestezi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Buradaki tedaviye de cevap vermeyen N.E.'nin, solunum yetmezliği ve kandaki oksijen düzey düşüklüğünün devam etmesi üzerine Anestezi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Seyfi Kartal, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Bayraktar Saral, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Davut Aydın, Dahiliye Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Dr. Erhan Kader ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Eroğlu'dan oluşan ekip tarafından ileri bir tedavi olan mezenkimal kök hücre uygulanmasına karar verildi.

Kök hücre tedavisi gördü

N.E. için Sağlık Bakanlığı ile iletişim sonrası Kayseri'den kök hücre temini planlanırken, Trabzon Ati Teknoloji Hücre ve Gen tedavi merkezinden bağış olarak mezenkimal kök hücre sağlandı.

28 Nisan'da sağlanan mezenkimal kök hücre, N.E.'ye damar yolundan hekim gözetiminde anestezi yoğun bakım ekibi tarafından uygulandı.

Mezenkimal kök hücre tedavisinin 24. saatinde N.E.'nin oksijen satürasyonu yükseldi, solunum sıkıntısı azalarak mekanik ventilasyon ihtiyacı ortadan kalktı.

Hasta, 48. saatte de anestezi hekimleri gözetiminde yoğun bakım hemşireleri tarafından uygulanan çok yönlü yoğun bakım destek tedavisi ile hayati fonksiyonları normale döndü.

N.E.'nin yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam ederken, 3 Mayıs'ta tekrarlanan COVID-19 testi ise negatif çıktı.

Sağlığına kavuşan N.E., anestezi yoğun bakım ünitesinden meslektaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.