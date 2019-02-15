Çorum'da sanayi sitesinin bir bölümünde yeni yapılan 250 dükkanlık siteyi çevreleyen istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesi sonucu kayan toprak, bir iş yerinin kantarının üzerine yığıldı.

Toprak kayması nedeniyle sanayi sitesini Ankara kara yoluna bağlayan asfalt yolda çatlaklar oluştu.

Yolun bir kısmı kapandı

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yolun bir kısmı dubalarla kapatılarak, önlem alındı.

Bu arada istinat duvarının çökme anı, bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA