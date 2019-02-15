TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa denince İstanbul Bağdat Demiryolu akla gelir, Sultan Abdülhamid'in ülkemize kazandırdığı en büyük eserlerden biridir. Biz de bu değerli yapıyı, içinde müze ve kütüphanenin olduğu Anadolu yakasının yaşam merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.

Şehir Hatlarından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çekimleri Şehir Hatları vapurlarında yapılan, TRT Haber'de ekrana gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına, eşi Semiha Yıldırım'la konuk oldu.

Yıldırım, 17 Şubat Pazar günü saat 11.00'de yayımlanacak programda, 11 yaşında başlayan İstanbul macerasını ve İstanbul'la ilgili projelerini anlattı.

Zaman zaman vapur yolcularının da katıldığı sohbette, keyifli anlar yaşandı.

"Hep ortak paydada buluşmasını bildik"

Kadıköy iskelesinden başlayan yolculuk sırasında Yıldırım, sorulan bir soru üzerine, Haydarpaşa Garı'nı müze ve yaşam merkezi yapmak istediklerini belirterek, "Haydarpaşa denince İstanbul Bağdat Demiryolu akla gelir, Sultan Abdülhamid'in ülkemize kazandırdığı en büyük eserlerden biridir. Biz de bu değerli yapıyı, içinde müze ve kütüphanenin olduğu Anadolu yakasının yaşam merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.

Yıldırım, Fatih ilçesine değinerek, "Sonradan aralara serpiştirilmiş o çirkin yapıları kaldırıp tamamı ile baştan sona tarih kokan, kültürel ve inanç zenginliğimizi yansıtan tarihi mekan, eski şehir kimliğine sokmak istiyoruz." dedi.

İstanbul kimliğinin ve İstanbul'a sahip çıkma dürtüsünün gelişmesi gerektiğini ve bu konuda çalışacağını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sadakat , samimiyet ve sevgi hem aile içi bağlarda mutluluğa giden yolda hem de ülke yönetiminde çok önemli ilkeler olmuştur benim için. Birbirine güvenmeyen insanların başarılı olması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızla 40 yıllık bir yolculuğumuz var. Zaman zaman ayrı düşündüğümüz olmuştur ama mesele memleket meselesi olunca, hep ortak paydada buluşmasını bildik. Bugün ülkede, 94 yılında İstanbul'da neler yapıldı, başarıldı ise bunların arkasında samimiyet, sadakat ve güven vardır."

"Benim için mutluluk bir insanın derdine derman olabilmektir. Şehre hizmet etmek, yaşam kalitesi arttırmak, hayatını kolaylaştırmak çok daha büyük bir mutluluk" diyen Yıldırım, İstanbul'un birçok güzel yanı olduğunu, trafik, ulaşım, otopark, yeşil alan gibi birçok sıkıntısını da çözmek istediklerini belirtti.

Yıldırım, genç nüfusun Türkiye'nin en önemli potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, nüfusun yazılım, bilişim, yapay zeka, robot teknolojileri gibi sektörlere yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA