Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir binanın istinat duvarı çöktü
Çorum'da üç yıl önce inşa edilen 3 katlı bir binanın arka kısmındaki istinat duvarı çöktü.
Kale Mahallesi 102 Evler 3. Sokak'ta, üç yıl önce inşa edildiği öğrenilen binanın arka kısmındaki istinat duvarı yıkıldı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları ilk incelemede binada çatlakların bulunduğunu ancak tehlike içermediğini bina sakinlerine söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.
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