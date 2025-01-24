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Türkiye
AA 24.01.2025 13:47

Çorum'da 3 asırlık gelenek: İlk namaz çöreği

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.

Çorum'da 3 asırlık gelenek: İlk namaz çöreği
[Fotograf: AA]

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların ilk ayı olan "Recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları abdest aldıktan sonra yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmeği cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.

Recep ve şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri dağıtılan "ilk namaz çöreği" bölgede "mayalı" olarak da adlandırılıyor. İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor.

Çorum'da 3 asırlık gelenek: İlk namaz çöreği

"Atalarımızdan gördüğümüz bir geleneğimizdir"

Oğuzlar ilçesinde imam hatiplik yapan Mustafa Gümüş de her yıl üç ayların başlangıcıyla evlerde yapılan çöreklerin cuma günleri camilere gönderildiğini anlattı.

Mübarek ayları güzel şekilde karşıladıklarını vurgulayan Gümüş, "Biz üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazan aylarını ilk namaz, orta namaz ve büyük namaz şeklinde isimlendiriyoruz. Her yıl bu aylar geldiğinde ramazana hazırlık olsun diye ilçemizde cuma günleri haneler sırasıyla 'mayalı' dediğimiz ekmek yapar ve cuma namazı çıkışı cemaate, esnafa, vatandaşlara ikram eder. Atalarımızdan gördüğümüz bir geleneğimizdir." şeklinde konuştu.

Cemaate dağıtılmak üzere evinde ekmek pişiren 86 yaşındaki Fatma Sivrikaya ise evlenip ilçeye geldiğinden beri her yıl üç aylarda "ilk namaz çöreği" pişirdiğini dile getirerek, "Her sene üç aylar girince abdest alırız, hamur yoğururuz ve komşularımıza dağıtırız. Komşularla toplanıp Kur'an okuruz. Bu memlekete geldiğimden beri her yıl ilk namaz çöreği yapıp komşulara dağıtırız. Allah rızası için yapıyoruz bunu. Büyüklerimizden öyle gördük. Atalarımız bize öğretti, biz de devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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