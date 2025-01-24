Konya'da zircirleme kazada 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında Konya'daki organizasyona katılan 6 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."