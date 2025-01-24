Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.01.2025 11:03

Konya'da zircirleme kazada 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Konya'da zircirleme kazada 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Konya'da zircirleme kazada 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar arasında Konya'daki organizasyona katılan 6 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da servis minibüsü şarampole devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Meksika, ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri toplu sınır dışı etmesine karşı hazırlanıyor
12:00
Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti
11:40
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü eski hakim ve savcı tutuklandı
11:30
Türk savunmasının milli ürünleri dünya ordularının radarında
11:22
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
11:16
Elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 130 arttı
Bolu’daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı
Bolu’daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı
FOTO FOKUS
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ