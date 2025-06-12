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Türkiye
AA 12.06.2025 21:55

Çöp evden 4 kamyon çöp, 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı.

Çöp evden 4 kamyon çöp, 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.

Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Çöplerin içinden kaplumbağa da çıktı

Çöp evden 4 kamyon çöp, 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi.

Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çöp evden 4 kamyon çöp, 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

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Aydın Milli Parklar Zabıta
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