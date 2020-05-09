Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çocuklarından gelen çiçekler anneleri duygulandırdı
Çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Hazırlanan siparişler gün boyu adreslere teslim edildi. Anneler ise hem çok duygulandı hem de çok sevindi.
Çiçekçiler, Anneler Günü öncesi yoğun mesaideydi. Siparişler alındı, kutlama mesajları yazıldı. Rengarenk çiçekler anneler için yola çıktı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl anneler evlatlarıyla buluşamadı. Ancak bir çiçekle annesini mutlu etmek isteyenler siparişlerini verdi. Sürprizler tek tek sahiplerine ulaştırıldı. Anneler, çocuklarının kutlama notlarıyla duygulandı.
Sokağa çıkma yasağından muaf çiçekçilere yoğun talep vardı. Çiçekçi Abbas Ünlü, sipariş sayısını sayamadığını söyledi.
İnternet üzerinden son gün çiçek göndermek isteyenler de "siparişiniz pazartesi gününden önce teslim edilemiyor" mesajıyla karşılaştı.
Haber: Duygu Özdemir
Kamera: Okan Akmut
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