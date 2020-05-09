Çiçekçiler, Anneler Günü öncesi yoğun mesaideydi. Siparişler alındı, kutlama mesajları yazıldı. Rengarenk çiçekler anneler için yola çıktı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl anneler evlatlarıyla buluşamadı. Ancak bir çiçekle annesini mutlu etmek isteyenler siparişlerini verdi. Sürprizler tek tek sahiplerine ulaştırıldı. Anneler, çocuklarının kutlama notlarıyla duygulandı.

Sokağa çıkma yasağından muaf çiçekçilere yoğun talep vardı. Çiçekçi Abbas Ünlü, sipariş sayısını sayamadığını söyledi.

İnternet üzerinden son gün çiçek göndermek isteyenler de "siparişiniz pazartesi gününden önce teslim edilemiyor" mesajıyla karşılaştı.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Okan Akmut