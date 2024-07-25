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Türkiye
DHA 25.07.2024 00:44

Çocuk sürücü traktörle oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde küçük yaştaki çocuğun seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Çocuk sürücü traktörle oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

11 yaşındaki K.A. idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada G.Ş., A.K., Ada Yıldırım ve ablası Zelal Yıldırım isimli çocuklar yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar, Akçadağ Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan Zelal Yıldırım ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kardeşi Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan G.Ş. ve A.K.‘nın tedavilerine devam edilirken, Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Traktör sürücü çocuk ise jandarma gözetimine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya Trafik Kazası
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