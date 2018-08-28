Çocuğunu aracın arkasına bağlayan baba serbest bırakıldı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K. gözaltına alındı.

Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.

İ.K'nin karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İ.K'nin daha sonra adliyeye sevk edildi.

İ.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Düşünüldüğü gibi bir şey yok, aile olarak çok mağduruz"

İ.K'nin oğlu 22 yaşındaki Enes K. Orta ilçesinden Yaylakent beldesinde oturan halasına misafirliğe gittiklerini, olayın dönüş yolunda gerçekleştiğini söyledi.

Olayın, kardeşinin isteği üzerine gerçekleştiğini belirten Enes K, "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi. 'Binsin bakalım' dedi. O da sevindi. Herhangi bir şekilde şiddet ya da bağlama olayı olmadı. Bindikten sonra en fazla 15-20 kilometre hızla, yaklaşık 700 metre gittik. Daha sonra kardeşim içeri girdi. Olay bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA