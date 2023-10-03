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Türkiye
İHA 03.10.2023 15:12

Çocuğa çarptı, panikle el frenini unuttu: Kayan aracı başka bir çocuk durdurdu

İstanbul'da bir öğrenciye çarpan sürücü panikle aracından inince el frenini çekmeyi unuttu. Aracın geri gittiğini fark eden başka bir çocuk ani bir refleksle el frenini çekerek başka bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi'nde, Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşında bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı.

Kaza sonrası el frenini çekmeyi unutup aracından inen sürücü, çarptığı gencin yanına gitti. Ancak araç yavaş yavaş geri gitmeye başladı.

Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci koşarak aracı kapısını açtı. El frenini çekerek başka bir kazayı önledi. 

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Aracın çarptığı öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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