Çocuğa çarptı, panikle el frenini unuttu: Kayan aracı başka bir çocuk durdurdu

Sultangazi ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi'nde, Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşında bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı.

Kaza sonrası el frenini çekmeyi unutup aracından inen sürücü, çarptığı gencin yanına gitti. Ancak araç yavaş yavaş geri gitmeye başladı.

Otomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci koşarak aracı kapısını açtı. El frenini çekerek başka bir kazayı önledi.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Aracın çarptığı öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.