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Türkiye
AA 03.10.2023 14:22

Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 54 gözaltı

Ankara'da kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 54 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül-2 Ekim arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 24 iş yeri, 4 araç, 4 depo ve 4 ikamete yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 140 bin boş makaron, 1227 elektronik sigara ve yedek parçası, 52 cep telefonu, 29 bin 700 sigara sarma kağıdı, 1115 puro, 26 kilogram nargile tütünü, 18 bin 590 paket sigara, 730 paket pipo tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 109 cep telefonu yedek parçası, 389 cinsel içerikli ürün, sigara sarma makinesi, 1787 elektronik sigara likidi, 141 parfüm, 1660 litre etil alkol ve 57 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 54 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 4'ü işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon 839 bin 600 lira olduğu belirtildi.

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