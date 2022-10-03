Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçünü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Dron ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi.

Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drona balta fırlattı. Balta drona isabet etmeden yere düştü.

"Çobanla konuştum, olayı tatlıya bağladık"

Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı.

"Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini korktuğunu söyledi. Arı oğulu geldiğini sanmış. Bir anda da dronu görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabi olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için bir hoş bir anı olarak böyle kaldı."