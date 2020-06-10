Nazilli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Arslan ve 4 yaşındaki kardeşi Eymen Arslan, evlerine tavşan alınmasını istedi.

Ailenin, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazması üzerine konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklarla iletişime geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı.

Kafesteki tavşanı alan Mehmet Arslan, çok mutlu olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti.