Osman Erdem'in kullandığı tır, Hamzalar Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Abdurrahman Demir yönetimindeki midibüsle çarpıştı.

Kazada midibüsteki yolculardan Mesut Kaya ve Sedat Özcan hayatını kaybetti. Yaralanan iki sürücü ile Şeref Akyıldız, hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü Erdem, tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.