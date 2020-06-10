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Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tır ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Osman Erdem'in kullandığı tır, Hamzalar Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Abdurrahman Demir yönetimindeki midibüsle çarpıştı.
Kazada midibüsteki yolculardan Mesut Kaya ve Sedat Özcan hayatını kaybetti. Yaralanan iki sürücü ile Şeref Akyıldız, hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü Erdem, tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: tır kazası Hamzalar Kavşağı 3 yaralı 2 ölüSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:25
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