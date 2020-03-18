Türkiye'de 98 kişide görülen koronavirüs, 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu öncülüğünde ülkemizde koronavirüse karşı bir dizi önlem alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen başvuru sayısının 15 bini geçtiğini duyurdu.

"Gençlerin yerine gönüllü olarak seve seve çalışabilirim"

"Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakarlığı her türlü övgüye layıktır" sözlerine yer veren Altun'un paylaştığı mesajlardan bazıları ise şöyle:

“İhtiyaç halinde her türlü göreve gönüllü olarak daima hazır olduğumu tarafınıza bildiririm. Otelde yiyecek içecek yöneticisiyim. Her türlü yemek organizasyonu (karantinadaki vatandaşlar için) elimizden ne geliyorsa hazır ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

“Sayın Başkanım, emekli sağlık teknikeriyim. Biz devletimiz, milletimiz ve insanlık için inancımızla varız. Ben koronavirüs laboratuvarlarında gençlerin yerine gönüllü olarak seve seve çalışabilirim. Allah yar ve yardımcınız olsun.”