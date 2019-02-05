Türkiye

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

05 Şubat 2019 Salı 13:15 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 13:16

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, yoğunluğa neden oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda tır ulaştı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, zaman zaman 3 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine gönderilen yardımları taşıyan 20 tır da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Kaynak: AA Etiketler: hatay Cilvegözü sınır kapısı

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