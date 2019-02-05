İçişleri Bakanlığı, uzun yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve bununla ilgili farkındalık oluşturabilmek için projeler üretiyor.

Yılda 7 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine, 300 bin vatandaşın yaralanmasına neden olan trafik meselesine çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenleniyor.

Bu kapsamda "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde" kampanyaları başlatıldı.

Hava araçlarıyla kontrol, trafik denetimlerinde yüz yüze iletişimin artırılması, ekiplere motosiklet takviyesi, otoyollarda ortalama hız koridoru oluşturulması, kazaların yoğun meydana geldiği yer ve saatlerde ekip ile personel sayısının iki katına çıkarılması, ekiplerin görünürlüğünün artırılması ve trafik eğitimleri gibi birçok uygulama hayata geçirildi.

Bu çerçevede Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde değişiklik de yapıldı. Bu değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik yeni bir adım daha atıldı.

"Yaya Öncelikli Trafik Kanunu" ile artık araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi.

Bakan Soylu'nun "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme" toplantısında "yaya öncelikli trafik" uygulaması için kullandığı "Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak" ifadesinin detayları da belli oldu.

Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla, 2019 "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.

Kızılay'da etkinlik düzenlenecek

Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başkentte Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" eylemine katılacak.

Yarın saat 12.00-13.30'da 81 ilde eş zamanlı yapılacak etkinlikte, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ile 200 bin emniyet ve jandarma personeli de hazır bulunacak.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Antalya, Mehmet Ersoy Bursa, İsmail Çataklı Diyarbakır, Tayyip Sabri Erdil ise Konya'daki etkinliklere katılacak.

Sürücülere broşür dağıtılacak

"Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında hazırlanan afiş ve pankartların, tüm il ve ilçe merkezlerindeki kamu kurum ile kuruluşlarına asılması sağlanacak.

Etkinliğin yapılacağı yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından el broşürleri, sürücü ve yayalara dağıtılacak. Ayrıca yaya güvenliğine yönelik hazırlanan videonun yaşam tünellerinde ve uygun yerlerde gösterimi yapılacak.

Dezavantajlı grupların trafikteki sorunlarına dikkat çekecekler

Vali ve kaymakamların koordinesinde, yoğun kullanılan ışıksız bir yaya geçidinde, il ve ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin yönetici ile temsilcilerinin yanı sıra toplumda "dezavantajlı grup" olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engellilerin katılımı sağlanarak etkinlik düzenlenecek.

Bu etkinlikte dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara da dikkati çekmek amacıyla, kampanya sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların çocuk, yaşlı ve engelliler tarafından taşınması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri giderilecek

Vali ve kaymakamlar tarafından okul yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri tespit ettirilecek. Belediyelerce en kısa sürede bu işaretlemelerin tamamlanması, yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirlerin alınması sağlanacak.

Yine valiler ve kaymakamların koordinesinde yarın tüm okullarda "Yaya Geçidi Kullanımı ve Yaya Öncelikli Trafik" konulu programlar yapılacak.

Uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş ile çıkışları, önleri ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA