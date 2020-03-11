Haber Giriş: Kaynak: AA
Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Karayolları 183'üncü Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır açılmayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda yapılan karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Açıklamada, greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekibin, kar altında olan yaklaşık 9 kilometrelik bölgede yoğun çalışmanın ardından yolu çift yönlü trafiğe açtığı kaydedildi.
Etiketler: Ardahan-Ardanuç kara yolu çığ tehlikesiSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:29
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