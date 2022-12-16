Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 14:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çift başlı kaplumbağaya özel bakım
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve doğada çok nadir rastlanan çift başlı kaplumbağa özel bakımla hayatta tutulmaya çalışılıyor.
Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde bulunan çift başlı kaplumbağa, veteriner tarafından akvaryum içerisinde özenle bakılıp, besleniyor.
Hayvanın gerekli kontrollerinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hayvanseverlerden Veli Başak, "Bu kaplumbağayı köyün imamı bulmuş getirmiş. Kendisi bilemediği için veterinere getirmiş. Şu anda veteriner kontrolünde gerekli beslenmeleri ve tedavisi yapılmaktadır" dedi.
Başak, kaplumbağanın çift başlı olmasının ilgi çektiğini söyledi.
Etiketler: Antalya
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