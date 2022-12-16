Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir haftada 251 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 251 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yaptıkları kontrollerde 251 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Edirne Düzensiz Göçmenler
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