İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yaptıkları kontrollerde 251 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.