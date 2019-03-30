Devlet Su İşleri'nden (DSİ) edinilen bilgilere göre, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanındaki iş birliğinin geliştirmesi amacıyla yapılan Ambouli Dostluk Barajı'ndaki çalışmalar tamamlanmak üzere.

DSİ tarafından yürütülen inşaat çalışmalarında, toplam 62 iş makinesi ve ekipman kullanılırken, 27'si Türk, 16'sı Etiyopyalı ve 69'u yerel olmak üzere toplam 112 personel görev yapıyor.

Öncelikli olarak barajda betonarme imalatları tamamlanarak akarsuyun yatağı değiştirilirken, batardo dolgu imalatları da tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ambouli Dostluk Barajı gövdesindeki kazı çalışmaları ve enjeksiyon imalatlarının bitirilmesinin akabinde dolgu çalışmalarına başlandığını ve toplam gövde hacmi 1,25 milyon metreküp olan barajda yaklaşık 1,22 milyon metreküp dolgu yapıldığını anlattı.

Kalan 35 bin metreküplük gövde dolgusunun da 10 gün içinde tamamlanacağını belirten Aydın, "Yani baraj gövde dolgusunda kalan son 5 metre 10 gün içinde tamamlanacak. Baraj inşaatında tüm çalışmaların mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında, dolusavak labirent duvarları ile boşaltım kanalı ve duvarları imalatlarının yapımına ise devam ediliyor " diye konuştu.

Aydın, baraj inşaatının tamamlanmasıyla Başkent Cibuti'nin taşkınlardan korunmasının ve içme suyu temininin sağlanacağını söyledi.

İki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı

İki ülke arasında imzalanan "Su Alanında İşbirliği Anlaşması" esas alınarak, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkentteki Ambouli Nehri üzerine baraj projesi yapımı konusunda mutabık kalınmıştı.

Bu doğrultuda, DSİ tarafından Ambouli havzasında, Ambouli Dostluk Barajı'nın yapım işi projelendirildi. Baraj inşası için 24 Nisan 2017'de yer teslimi yapıldı.

Temelden 71 metre yükseklikte inşa edilecek barajın aktif depolama hacmi 14 milyon metreküp olacak. Baraj, kil çekirdekli dolgu baraj tipinde inşa ediliyor.

Kaynak: AA