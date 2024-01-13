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Türkiye
İHA 13.01.2024 11:08

Cezaevinden çıktı, 24 saat sonra aynı suçtan tekrar girdi

Bursa'da, otomobil hırsızlığı nedeniyle cezaevine giren ve geçtiğimiz gün tahliye olan H.A, çıktığı günün akşamına yine otomobil çalınca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Cezaevinden çıktı, 24 saat sonra aynı suçtan tekrar girdi

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 21 adet suç kaydı olan H.A. (25) son olarak oto hırsızlıktan cezaevine girdi. Geçtiğimiz gün cezaevinden çıkan H.A, çıktığı günün akşamına tekrardan otomobil çaldı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler bölgede yaptığı güvenlik kamerası ve çeşitli incelemelerde şüphelinin cezaevinden sabah saatlerinde çıkan H.A. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede şüpheli çaldığı otomobil ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheli getirildiği emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tekrardan tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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