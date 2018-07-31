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Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın kardeşinden şikayetçi oldu

Adnan Oktar örgütünden ayrılan Ceylan Özgül, bazı internet sitelerinde kendisi hakkında hakaret içerikli yorumlar yaptığı iddiasıyla Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar'dan şikayetçi oldu

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Ceylan Özgül Adnan Oktarın kardeşinden şikayetçi oldu

Adnan Oktar örgütünden 2017 yılında ayrılan Özgül, şikayet dilekçesini Anadolu Adalet Sarayı Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Müracaat Bürosu'na sundu.

Şikayet dilekçesinde Özgül, Kenan Oktar'ın, Adnan Oktar'ın kardeşi olduğunu belirtti.

Kenan Oktar'ın Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon sonrasında bir kısım medyada ve internet sayfalarında, bu olaylarla ilgili konuşma ve paylaşımlar yaptığını aktaran Özgül, şunları kaydetti:

"Kenan Oktar, bizzat adımı zikrederek benim İngiliz ajanı olduğumu, ben ve benim gibilerin 50 bin lira alarak asılsız şekilde suç uydurduğumuzu, benim hakkımda içinde gizli bilgiler bulunan dosya olduğunu, bu dosyaları ifşa edeceğini söylemektedir."

Ceylan Özgül, Kenan Oktar'ın yaptığı paylaşımlara ve yorumlara ilişkin kayıtları savcılığa sunduğunu belirterek, "Bu şekilde hem sözleri ile hakaret eden hem de elinde gizli dosyalar olduğunu belirterek önceki ifadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan şüpheliden şikayetçiyim. Bu eylemiyle de Oktar örgütünün üyesi olduğu açıktır." dedi. 

Kaynak: AA

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