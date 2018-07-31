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FETÖ firarileri Manisa'da yol kontrolünde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Manisa Turgutlu'daki yol kontrolü sırasında yakalandı.

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FETÖ firarileri Manisada yol kontrolünde yakalandı

Manisa Turgutlu'da jandarma ekiplerinin Irlamaz ve Aşağı Bozkır Mahallelerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında kimlik sorgusu yapılan Murat Çimen ve Ahmet Darıcı hakkında iki ayrı FETÖ soruşturmasından yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen ve Darıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darıcı'nın örgütün Uşak esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla arandığı, Çimen'in ise Muğla'da örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir yurtta müdürlük yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Manisa
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