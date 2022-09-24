Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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