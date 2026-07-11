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Türkiye
TRT Haber 11.07.2026 08:02

Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma

Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında polis, belediye binasında arama yapıyor, çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı var.

Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma

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