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TRT Haber
HABER GİRİŞ
11.07.2026 08:02
, 11.07.2026 08:07
Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma
Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında polis, belediye binasında arama yapıyor, çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı var.
Ayrıntılar geliyor...
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15 Temmuz'da bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak
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