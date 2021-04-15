Çanakkale'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Kurulda yapılan değerlendirmeler sonucunda Çanakkale sahillerini yaya trafiğine kapama kararı alındı. Karar sonrası kordon boyu polis bariyerleriyle kapatıldı.

Yasak 17 Mayıs'a kadar sürecek

Valilikten alınan karar ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimizdeki vaka sayılarının çok yüksek seyretmesi bu seyirde de insanların temasının büyük rol oynadığı bilindiğinden İlimiz merkezi ve Kepez Belediyesi ile mücavir alanlarındaki tüm sahil bantları (Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Kepez Sahil Bandı, Güzelyalı Sahil Bandı, Dardonos Sahil Bandı dahil) ile park ve bahçelerde (Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi dahil) teması ve yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs 2021 saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.