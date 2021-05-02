Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 16:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de rögar kapakları ve mazgallar çalındı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaklardaki rögar kapaklarını ve yağmur suyu mazgallarını çaldı.
Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yağmur suyu mazgallarını ve rögar kapaklarını çaldı.
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, ilçede 25’e yakın yağmur suyu mazgal kapağı ile kanalizasyon rögar kapağının çalındığını söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Kapakların çalındığı yerlere dubalar konulup, şerit çekilerek önlem alındı.
Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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