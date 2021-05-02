Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yağmur suyu mazgallarını ve rögar kapaklarını çaldı.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, ilçede 25’e yakın yağmur suyu mazgal kapağı ile kanalizasyon rögar kapağının çalındığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kapakların çalındığı yerlere dubalar konulup, şerit çekilerek önlem alındı.

Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]